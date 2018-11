Man aangehouden voor achterover drukken donaties goed doel

In Capelle aan den IJssel is een 61-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij ruim 800.000 euro achterover heeft gedrukt aan donaties voor de stichting Droom Wens. Hij zou sinds 2014 bezig zijn geweest met het rommelen aan de administratie van de stichting. Het geld gebruikte hij onder meer om te gokken.

De opsporingsdienst FIOD heeft zijn woning doorzocht en beslag gelegd op de administratie van de stichting Droom Wens, collectebussen, een geldtelmachine en ongeveer 1200 euro aan kleingeld.

Droom Wens verwezenlijkt wensen van kinderen die een ingrijpende of traumatische ervaring achter de rug hebben. De FIOD vermoedt dat de verdachte een groot deel van de donaties aan de stichting heeft onttrokken.

Mogelijk is nog geen tien procent van de giften gebruikt om kinderen te trakteren op een dagje uit. De website van de stichting is op bevel van het Openbaar Ministerie offline gehaald. Welke functie de verdachte bij de stichting had, is onduidelijk.