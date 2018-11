Nederlandse 'gele hesjes' verzamelen zich op Facebook

Er zijn pogingen om de Franse protestbeweging 'gele hesjes' ook in Nederland van de grond te krijgen. In de besloten Facebookgroep Gele Hesjes NL, die zondag is opgericht, hebben zich inmiddels enkele duizenden mensen aangemeld. Daar delen ze hun onvrede over tal van onderwerpen en roepen ze op tot protest, zoals dat in Frankrijk en België al te zien is geweest.

In Frankrijk richtten de 'gele hesjes' zich in eerste instantie tegen de verhoogde brandstofprijzen. Daarna groeide hun eisenpakket. Ook de Nederlandse 'gele hesjes' hebben een lange lijst van actiepunten. Zo gaat het in de Facebookgroep onder meer over verlaging van de accijnzen, een ander zorgstelsel en migratiebeleid, verlaging van de pensioenleeftijd en een basisinkomen voor iedereen.

'Statement tegen regering'

De groep wordt beheerd door iemand die zich Jody Proef noemt. Hij wil zelf geen interview geven, maar schuift moderator Ingeborg Westerhoff naar voren als woordvoerder. "Wat we willen, kan voor iedereen verschillend zijn", zegt zij. "Iedereen moppert en klaagt, en denkt daarin alleen te staan. We willen laten zien dat je niet alleen bent. En het is ook een statement tegen de regering."

Westerhoff zegt door te gaan "tot niemand meer om ons heen kan". Zaterdag, als de groep in Den Haag wil demonstreren, trekt ze zelf een geel hesje aan omdat ze zich niet gehoord voelt. "Persoonlijk geloof ik niet dat we nog een democratie hebben. Een meerderheid wil niet in de EU, wil de euro niet, stemde tegen het associatieverdrag met Oekraïne, en er wordt helemaal niets mee gedaan. Wat mij betreft stapt Rutte direct op en vertrekt Nederland direct uit de Europese Unie."

Occupy

Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar Sociale Verandering en Conflict aan de VU, ziet bij de 'gele hesjes' veel overeenkomsten met de Occupybeweging, die in 2011 wereldwijd tentenkampen opzette. "Net als toen is er een breed repertoire van klachten, zitten er geen grote organisaties achter de protesten en verspreiden de protesten zich snel. Het verschil is dat Occupy zich richtte tegen het grote geld, en de 'gele hesjes' tegen het regeringsbeleid."

Of de groep in Nederland daadwerkelijk voet aan de grond krijgt, vindt ze moeilijk te voorspellen. "De meeste Nederlanders staan niet zo positief tegen actievoeren. Vooral mensen die rechts georiënteerd zijn, zijn moeilijk in beweging te krijgen."

Vreedzaam

De Nederlandse 'gele hesjes' laten zich inspireren door de protesten in Frankrijk. Daar zijn inmiddels twee doden en honderden gewonden gevallen. "Het is de bedoeling dat we hier vreedzaam blijven", zegt Westerhof.

De gemeente Den Haag zegt nog geen melding voor de bijeenkomst te hebben gekregen. Op het Plein voor het Binnenhof, waar het protest gepland is, mogen zich van de gemeente maximaal honderd mensen verzamelen. Worden het er meer, dan zal de politie ze naar het Malieveld begeleiden.