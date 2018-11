Drie ton schadevergoeding voor cardiologen Ruwaard van Putten Ziekenhuis

De Nederlandse staat moet de laatste drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse in totaal 300.000 euro schadevergoeding betalen.

De drie specialisten kwamen zes jaar geleden in de financiële problemen, toen geopperd werd dat er op de afdeling cardiologie relatief hoge sterftecijfers waren. In november 2012 werden ze geschorst omdat er van alles mis zou zijn op de afdeling. De afdeling werd gesloten en de specialisten konden niet meer werken.

Pas tien maanden later volgde gedeeltelijke rehabilitatie, na onderzoek door een commissie onder leiding van emeritus hoogleraar en internist Sven Danner. "In 15 procent van de gevallen kun je zeggen dat er mogelijk of zeker schade aan patiënten is ontstaan door de zorg. In twee derde van die gevallen was echt sprake van fouten. Het lijkt veel, maar uit landelijk onderzoek van enkele jaren geleden blijkt dat je op dezelfde cijfers uitkomt", zei Danner.

Maar toen was de neergang al ingezet. Na de sluiting van de afdeling cardiologie kwamen er steeds minder patiënten naar het Ruwaard van Putten. Op 24 juni 2013 werd het ziekenhuis failliet verklaard.

Geen pensioen opgebouwd

In augustus dit jaar werd bekend dat de drie cardiologen in totaal negen miljoen euro eisten van de Nederlandse staat. Ze wezen erop dat ze zes jaar niets konden verdienen en ook geen pensioen opbouwden. Bovendien wilde niemand na de schorsing nog met ze samenwerken.

Eerder bleek de Nederlandse staat bereid de artsen te compenseren, maar alleen tot juni 2013, toen het ziekenhuis failliet ging. Daarvoor werd een voorschot betaald van 50.000 euro.

Na de doorstart

Het vonnis van de Haagse rechtbank betekent dat daar 'slechts' 250.000 euro bijkomt. De rechtbank weegt daarbij mee dat de cardiologen waarschijnlijk niet meer aan de slag waren gegaan in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis na hun schorsing, vooral omdat cardiologen van het Maasstad Ziekenhuis hun werk in 2012 al hadden overgenomen. Ook denkt de rechtbank dat de specialisten geen kans hadden op werk in het ziekenhuis dat na de doorstart ontstond: het Spijkenisse Medisch Centrum.

Er was nog een vierde cardioloog in het Ruwaard. Zijn schorsing werd in maart 2013 opgeheven omdat hij pas kort in het ziekenhuis werkte. Hij kreeg na het faillissement werk in een ander ziekenhuis.