Mannen gekneveld na mogelijke overval op illegale sigarettenfabriek

De zes mannen die afgelopen nacht gekneveld werden aangetroffen in een loods in het Limburgse Susteren, zijn volgens de politie mogelijk het slachtoffer geworden van een overval op een illegale sigarettenfabriek.

Alle mannen zijn afkomstig uit Polen. Ze hebben afgelopen nacht een verklaring afgelegd op het bureau. De eigenaar van de loods is inmiddels aangehouden.

Agenten werden naar de loods geleid nadat een bebloede man gisteravond rond 22.45 uur in paniek had aangebeld bij een woning in de buurt. Hij was kort daarvoor met een auto met Pools kenteken dwars door het hek van de loods gereden.

De politie benadrukt dat de relatie tussen de kneveling en de mogelijk illegale fabriek nog wordt onderzocht.