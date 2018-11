30 kilometer stroomdraad om 'Die Schweine' tegen te houden

Met een grote hamer ramt boer Frank de Wit de palen in de grond. Daartussen spant hij vier stroomdraden. Zo'n 15 centimeter uit elkaar, dan kunnen de biggen er net niet doorheen. In Limburg, bij Swalmen gaat de grens dicht voor wilde zwijnen.

Het bos aan de Duitse kant van de grens is een groot leefgebied voor zwijnen. Door de milde winters en warme zomers is het aantal zwijnen explosief gestegen. Ze planten zich heel snel voort, en gaan steeds verder op zoek naar voedsel.

Dat heeft meerdere problemen als gevolg, vertelt gedeputeerde Hubert Mackus. "Er is veel schade aan gewassen en aan de natuur, en de afgelopen 5 jaar is het aantal aanrijdingen met 50 procent toegenomen." In Nederland worden zwijnen buiten aangewezen gebieden afgeschoten. Maar ze tegenhouden is effici├źnter.

Dol op mais

Boer Frank de Wit kan meepraten over de schade die de zwijnen aanrichten. Zijn land grenst aan Duitsland. "In de zomer zijn ze dol op maisvelden, in het najaar wroeten ze naar wormen. Ik had het land mooi nieuw ingezaaid, en net toen het gras opkwam werd het in een nacht helemaal vernield door een koppeltje varkens."

Sommige schade wordt door de provincie vergoed, maar voorkomen is beter dan genezen, vindt de gedeputeerde. Daarom wordt het bestaande raster vernieuwd en komen er nieuwe stukken raster bij, zodat de grens over een stuk van 30 kilometer op slot gaat. De provincie betaalt voor de materialen, de boeren zorgen voor aanleg en onderhoud.

En hoe zit dat dan met het vrije verkeer en het bord 'De Limburgers heten u welkom' langs de weg naar Duitsland? "Dat geldt voor alles en iedereen, behalve voor de Duitse Schweine", zegt De Wit. Het hekje is laag, ree├źn kunnen eroverheen springen. En voor wandelaars zijn er poorten. Zo worden alleen de zwijnen tegengehouden.