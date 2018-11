Twaalf arrestaties na familiefeest in Rijen

Een arrestatieteam heeft afgelopen nacht twaalf aanhoudingen verricht na een een uit de hand gelopen familiefeest in het Brabantse Rijen. Mogelijk werd tijdens het feest geschoten. De politie onderzoekt dat nog. Duidelijk is al wel dat een aantal mensen gewond is geraakt en naar het ziekenhuis moest.

Het feest vond plaats in zaal 'De Vijf Eiken' aan de Oosterhoutseweg in Rijen. Rond 01.00 uur ontstond ruzie, waarbij schoten zouden zijn gelost. Ook werd er gevochten. "Er brak paniek uit onder de feestgangers. Het was een behoorlijk chaotische situatie", zegt de politie tegen Omroep Brabant. De omroep meldt dat het om een Tilburgse familie gaat, maar dat wil de woordvoerder niet bevestigen.

Ploertendoder

Tientallen agenten en een arrestatieteam gingen op de melding af. Ook werden politiehonden en een helikopter ingezet. Op de Oosterhoutseweg werden twaalf mensen uit hun auto's gehaald. Toen de politie aankwam, hadden zij het feest al verlaten. Volgens de politie worden ze verdacht van openlijke geweldpleging.

Onder de verdachten is een 18-jarige man uit Rijen die een ploertendoder bij zich had, een 26-jarige Tilburger en een 36-jarige man uit Beverwijk. Deze laatste werd aangehouden omdat hij illegaal in het land verblijft.

Het precieze aantal gewonden is onbekend. Wel is duidelijk dat zowel een vrouw (46) als een man (40) gewond zijn geraakt. Ze hebben aangifte gedaan van zware mishandeling.