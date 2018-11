'Laadpaalklevers moeten een boetetarief gaan betalen'

PitPoint, een bedrijf in schone brandstoffen, keek samen met de TU Delft en Hogeschool van Amsterdam eerder al naar een mogelijke oplossing: laadpaalklevers extra laten betalen voor de uren dat ze met hun opgeladen auto een laadpaal bezet houden. "En dat werkt volgens ons", zegt Bas Gerzon van PitPoint. "80 procent van de laadpaalklevers is gevoelig voor een boetetarief. Met andere woorden: ze zullen hun auto weghalen als ze extra moeten betalen nadat hij is opgeladen. Ook bij kleine bedragen van bijvoorbeeld 25 cent per uur werkt het al."

Boetetarief

Energiebedrijf Nuon/Vattenfall heeft als een van de weinige aanbieders regionaal een boetetarief ingevoerd tussen 07.00 en 19.00 uur, of zoals ze het zelf liever noemen: een minimale afnameverplichting. "Wij stelden vast dat slechts 20 procent van de tijd dat een laadpaal is bezet ook daadwerkelijk wordt opgeladen", zegt Anouk IJfs van Nuon. "Bij een proef in Amsterdam hebben we een extra tarief ingevoerd voor als een opgeladen auto nog aan de laadpaal staat. Dat bleek een succes. Er wordt nu bijna twee keer zoveel opgeladen aan een paal die bezet is. En doordat mensen hun auto verplaatsen, is de beschikbaarheid van laadpalen met 27 procent toegenomen. In Noord-Brabant en Limburg moet de e-rijder die zijn auto nu opgeladen laat staan, gewoon 18 cent exclusief btw betalen per uur."

Ondanks het succes, hanteert Nuon dit systeem vooralsnog alleen in de twee zuidelijke provincies. Bovendien betalen alleen de elektrische rijders met een Nuon-pas het extra tarief. Iemand met een laadpas van een ander bedrijf betaalt dus niet extra als de opgeladen auto aan de laadpaal van Nuon blijft staan.

"Dat lijkt nadelig voor onze eigen klanten, maar alleen voor hen kunnen we het met de huidige systemen goed inzichtelijk maken. Hopelijk verandert dit in de toekomst. Maar wij hopen nu alvast een voorbeeld te zijn. Er komen steeds meer elektrische rijders bij en dan moet er sociaal worden omgegaan met de beschikbare plekken."

Het verschil tussen Nuon-klanten en andere pasbezitters is volgens Sytse Zuidema van NewMotion, de grootste verstrekker van laadpassen, precies het ingewikkelde aan het hele verhaal. "Het is een markt met veel partijen en belangen rondom een laadpaal. Er zijn honderden contracten gesloten tussen laadpaalexploitanten, energieleveranciers en providers van laadpassen in Europa. Dat moet eerst transparanter worden alvorens je een extra tarief kunt toevoegen. Daar zijn we met alle branchepartijen ook druk mee bezig. Want wij zijn wel voor verschillende tarieven als het vooraf voor alle klanten helder is. Al hou ik niet van de term boetetarief. Het is gewoon een hoger tarief voor als mensen hun auto willen laten staan."