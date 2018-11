CDA-raadslid Noordwijk staat zetel af aan vrouw

CDA-er Jan de Ridder (74), die vorige week met voorkeursstemmen in de Noordwijkse gemeenteraad is gekozen, staat zijn raadszetel af. Hij maakt plaats voor zijn jonge vrouwelijke collega Nathalie Barnhoorn (34) omdat er anders vijf mannen in de raad zouden komen.

De Ridder kreeg vorige week woensdag 278 stemmen bij de herindelingsverkiezingen. Dat was meer dan genoeg voor een zetel. Maar de CDA-er twijfelde direct. "Ik heb bewust gestemd op een vrouwelijke CDA'er tijdens de gemeenteraadsverkiezing, omdat ik vind dat vrouwen ook een kans moeten krijgen. Probleem is dat als ik de raadszetel accepteer, ik juist de plek inneem van een jonge vrouwelijke collega (Nathalie Barnhoorn, red.)", aldus De Ridder bij Omroep West.

'Stem niet op mij'

De Ridder nam twee jaar geleden afscheid als fractievoorzitter van het CDA in Noordwijk, maar bleef wel betrokken. Dat was reden voor de partij om hem te vragen zich weer kandidaat te stellen. "Ik heb 'ja' gezegd, mits ik laag op de kandidatenlijst zou staan. Ik heb toen ook tegen veel familieleden en bekenden gezegd: stem niet op mij, maar wel op een CDA'er. Dat laatste hebben ze gedaan, dat eerste niet."