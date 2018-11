Twee miljoen mensen met rugpijn, 'veel zitten funest voor je wervelkolom'

In Nederland hebben naar schatting zo'n twee miljoen mensen last van rugpijn of nekpijn. Uit cijfers die het RIVM recent naar buiten heeft gebracht blijkt dat vorig jaar ruim 1,1 miljoen vrouwen en 858.600 mannen met rug- of nekklachten bij de huisarts bekend waren. Volgens de Nederlandse Chiropractoren Associatie nemen deze aantallen jaarlijks met tienduizenden toe.

Vrouwen hebben er in alle leeftijdscategorieën vaker last van dan mannen. Een lage rugpijn zonder uitstraling is de meest voorkomende klacht. Als er gekeken wordt naar specifieke rugklachten hebben mensen het vaakst last van een hernia.

Het aantal klachten neemt toe met het ouder worden. Mensen van 85 jaar of ouder vormen de grootste groep mensen met klachten.