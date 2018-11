Uitstel zandwinning IJsselmeer na protest bewoners

Vanwege heftige protesten van omwonenden wordt er voorlopig geen besluit genomen over een groot zandwinningsproject aan de Friese IJsselmeerkust. De bewoners vrezen dat door 'de zandfabriek' de rust in het gebied verdwijnt. Ook zijn ze bang dat het project hun uitzicht midden in een beschermd natuurgebied verpest. Een petitie tegen de zandwinning is binnen twee weken 6500 keer getekend.

De zandwinning zou moeten plaatsvinden ongeveer vijf kilometer uit de kust van Gaasterland, vanaf een kunstmatig eiland in het IJsselmeer. In totaal wordt het project 250 hectare groot en zestig meter diep. De zandwinning gaat dertig jaar duren. Volgens zandwinningsbedrijf Royal Smals is het IJsselmeerzand hard nodig omdat het rivierzand in Nederland opraakt.

Kamervragen

Het ministerie van Economische Zaken en de provincie Friesland gingen al akkoord. Maar nu stokt de besluitvorming bij de gemeente. Het onderwerp stond voor vanavond op de agenda van de gemeenteraad, maar is daar volgens Omrop Fryslân vanaf gehaald.

Dat komt door fel protest in de dorpen aan de IJsselmeerkust. Er is niet alleen een petitie, ook voerden ongeveer honderd bewoners afgelopen zondag actie op de IJsselmeerdijk. Ze hielden een moment stilte om 'te genieten' van de rust die er nu nog is.

Het project heeft ook tot Kamervragen geleid. GroenLinks en D66 willen van minister`Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weten of de gevolgde procedure voor de zandwinning wel correct is geweest.