VVD wil 'doorstartbaan' voor werkloze 45-plussers

De VVD wil langdurig werkloze 45-plussers aan het werk helpen met een zogeheten 'doorstartbaan'. Dat is een contract voor drie jaar, aangevuld met scholing. In het eerste jaar moet de werknemer dan genoegen nemen met een lager salaris (80 procent), maar dat groeit in de jaren daarna door naar een volwaardig loon.

Kamerlid Wiersma dient dit voorstel vandaag in bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken. Hij krijgt steun van ouderenbond ANBO.

De werkloosheid onder mensen van 45 jaar en ouder neemt weliswaar snel af, maar volgens het CBS zitten er nog steeds 134.000 mensen uit die groep zonder werk. En het duurt relatief lang voordat ze een nieuwe baan hebben, meestal een tijdelijk contract.

Drempel voor werkgevers best hoog

Om uit die vicieuze cirkel te komen, moet het kabinet afspraken maken met de vakbonden en de werkgevers over tijdelijke, meerjarige contracten, vindt de VVD.

Wiersma: "De kennis en kunde van ouderen is heel belangrijk. Maar voor werkgevers is de drempel soms best hoog om iemand al lang aan de kant staat, meteen die vaste baan te bieden."

Een driejarig contract met een lager aanvangssalaris kan volgens de VVD die drempel verlagen. Uiteindelijk hoopt Wiersma dat de doorstartbaan wordt omgezet in een vaste aanstelling.

Ook voor zwaar beroep

Hij zegt met zijn voorstel de discussie over vast en flexibel werk te willen doorbreken. "Dit is geen flex, het is niet vast, maar de gulden middenweg voor werknemers en werkgevers."

De VVD en de ANBO denken dat de doorstartbaan niet alleen voor oudere werkzoekenden een oplossing kan zijn, maar ook voor mensen met een zwaar beroep of weinig toekomstperspectief die toch aan het werk willen blijven.