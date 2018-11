Kwart docenten uitgescholden, geïntimideerd of geduwd door leerlingen

Bij de Inspectie van het Onderwijs kwamen vorig jaar meer dan 2000 meldingen bij vertrouwenspersonen binnen, een kleine stijging ten opzichte van het jaar ervoor. De meeste gingen over verbaal en fysiek geweld op scholen, maar het is onduidelijk hoe vaak het om een incident tussen leerlingen en leraren ging. Ook zeggen deze cijfers niet alles, omdat scholen incidenten niet hoeven te melden.

"Elk incident is er één te veel, maar we hebben wel het idee dat het in Nederland onder controle is en scholen het bespreekbaar maken", zegt Simone van Geest van de Algemene Onderwijsbond. "Wij vinden het daarom ook belangrijk dat je niet zomaar iedereen voor de klas zet. Tijdens je opleiding leer je om te gaan met iemand die niet oplet, lastig is en snel afgeleid is. Of misschien wel verbaal of fysiek geweld gebruikt."