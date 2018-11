Systeem ramptoestel Lion Air drukte neus voortdurend naar beneden

De piloten van het vliegtuig van Lion Air dat vorige maand bij Indonesiƫ in zee stortte, hadden al direct na de start grote problemen met de besturing. Sensoren van de Boeing 737 gaven verkeerde informatie. Daardoor stuurde het automatische veiligheidssysteem voortdurend de neus van het vliegtuig naar beneden.

Volgens The New York Times en Bloomberg blijkt dat uit een eerste rapport van de Indonesische autoriteiten dat later vandaag wordt gepubliceerd.

De piloten zouden het toestel steeds handmatig weer omhoog hebben getrokken, maar het systeem drukte elke keer na vijf seconden de neus naar beneden. In totaal herhaalde dat 'gevecht' met het toestel zich 26 keer. Uiteindelijk stortte het vliegtuig in de Javazee. Alle 189 inzittenden kwamen om.

Een deskundige zegt tegen persbureau AP dat het erop lijkt dat de piloten niet herkenden wat er nu eigenlijk mis was in het systeem en niet wisten hoe ze het automatische veiligheidssysteem moesten uitzetten.

Noodaanwijzing

Begin deze maand gaf de Amerikaanse luchtvaartautoriteit een noodaanwijzing voor piloten uit, kort nadat vliegtuigbouwer Boeing met een waarschuwing was gekomen. Ook toen was al duidelijk dat er een fout in een sensor zat waardoor de neus naar beneden kon kantelen.

De luchtvaartautoriteit heeft toen ook uitgelegd wat piloten moeten doen om weer normaal controle over het vliegtuig te krijgen.

Gegevens uit de zwarte doos van het Lion Air-toestel lieten eerder zien dat er opvallende snelheids- en hoogteverschillen waren. Passagiers die een dag eerder in hetzelfde toestel vanuit Bali naar Jakarta waren gevlogen, meldden ook al dat het toestel enkele keren snel hoogte verloor en dan weer naar boven klom, afremde en weer hoogte verloor.