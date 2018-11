Zes mensen gekneveld gevonden in loods in Limburg

In een loods in Susteren zijn dinsdagavond zes geknevelde mensen gevonden. De politie heeft nog geen idee wat zich in de loods heeft afgespeeld en waarom de zes vastgebonden waren.

Een uur voor de vondst in de loods kreeg de Limburgse politie de melding dat een onbekende man bij een woning had aangeklopt en tegen de bewoner had gezegd dat men hem iets wilde aandoen.

Bebloed

Tegen de regionale omroep L1 zei de bewoner dat de onbekende man van Poolse afkomst is en dat hij bij hem de tuin was ingelopen. "De man stond bebloed bij ons voor het raam. Mijn vriendin en ik zijn ons kapot geschrokken."

De politie zegt dat de man vlak daarvoor met een auto dwars door het hek van de loods is gereden. Hij kwam in een weiland terecht en kon niet verder rijden. Vervolgens is hij naar het huis gerend om alarm te slaan.

Even later vond de politie dus zes geknevelde mensen in die loods. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau.