Tien bedrijven stoten groot deel uit van hele Nederlandse bedrijfsleven

Tata Steel krijgt hierbij steun van Urgenda. Deze belangengroep van Marjan Minnesma probeert de Staat via de rechter te dwingen om de uitstoot sneller naar beneden te brengen. "Van die tien bestaat het overgrote deel uit olie, kolen en gas. Die moeten dus eigenlijk gewoon uitfaseren en iets anders gaan doen."

Minnesma zegt dat er in de toekomst geen ruimte meer is voor kolencentrales. "En als we elektrisch gaan rijden, hoeven we ook geen benzine meer van Shell. Dan houden we staal en chemie over. En die sectoren kunnen heel goed gaan samenwerken."

Afval wordt grondstof

Net als Tata Steel zelf denkt Minnesma dat de afvalstoffen uit de staalsector gebruikt kunnen worden als grondstof in de chemie. Daarom zullen de bedrijven naast elkaar moeten gaan zitten, wat veel geld kost. Dat zou de overheid volgens Minnesma financieel mogelijk moeten maken.

"Tata Steel zit in IJmuiden en Dow Chemicals wil daarnaast gaan zitten om de koolmonoxide op te vangen. En voormalig Akzo Nobel wil daar gaan zitten om een fabriek neer te zetten die waterstof maakt. Als je die drie daar samen hebt, kun je ontzettend veel doen. Dus ik zou zeggen: overheid steek daar je geld in", aldus Minnesma.

In 2030 wil Tata de CO2-uitstoot terug hebben gebracht met vijf miljoen ton. Tata-topman Henrar: "Dat is al een enorme stap voorwaarts. En we kijken nog verder naar de horizon in 2050. Dan willen we met behulp van waterstof CO2-neutraal staal gaan maken, dat is het einddoel waar we naar toe gaan."