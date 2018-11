Brein achter SpongeBob SquarePants overleden

De Amerikaanse tekenfilmmaker Stephen Hillenburg is overleden. Hij was vooral bekend als bedenker van de serie SpongeBob SquarePants. Hillenburg was 57 jaar. Hij leed al een tijdje aan ALS.

Hillenburg was werkzaam als docent zeebiologie toen hij besloot zich te laten omscholen tot tekenaar. Begin jaren 90 resulteerde dat in een aantal korte films, waarvan The Green Beret en Wormholes meerdere prijzen kregen op filmfestivals.

Zijn oude passie voor het zeeleven liet Hillenburg niet los, en hij begon te werken aan een animatieserie over zeedieren. Dit leidde in 1999 tot SpongeBob SquarePants, een serie over een vierkante zeespons met bruine broek en rode stropdas die samen met de zeeslak Gerrit in een ananas in het onderzeese plaatsje Bikinibroek woont. Een belangrijke bijrol had Hillenburg weggelegd voor de obese en matig intelligente zeester Patrick.