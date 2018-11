'Veiligheidsregels staan nieuwe toepassingen drones nog in de weg'

Veiligheid

In sommige andere landen, zoals Zwitserland, mogen drones al pakketjes aan huis bezorgen, maar in Nederland mag dat nu niet. Wanneer dat wel zover is kan Van Nieuwenhuizen nog niet zeggen. Het probleem is nu dat er in dichtbevolkte gebieden geen drones gebruikt mogen worden. Dat heeft met veiligheid te maken, zegt ze. De technologie moet zich ontwikkelen.

Maar als dat eenmaal gelukt is, is de toekomst voor drones rooskleurig. "Want drones zijn in potentie veiliger dan bemande vliegtuigen", zegt universitair docent Luchtvaartindustrie aan de Universiteit van Twente Hans Heerkens. "De piloot is namelijk in zeventig procent van de ongevallen de veroorzaker." Als je die piloot eruit haalt kan je hem vervangen door een computer. "Die heeft de gezamenlijke vliegervaring van de afgelopen honderd jaar in zich."

Nederland beter maken

Heerkens vindt dat er in de meeste landen nog te beperkt gedacht wordt over drones. "Te technocratisch. Te veel op de techniek van veilig vliegen, en dat is geen doel. Dat moet een randvoorwaarde zijn. Je moet je gaan richten op hoe je Nederland beter kunt maken met drones op de voorwaarde van veiligheid" Die manier van denken is volgens Heerkens nu nog onvoldoende aanwezig, maar Van Nieuwenhuizen snapt die focus wel.

"Er moet natuurlijk niet zomaar een drone naar beneden kunnen vallen", zegt ze. "Tegelijkertijd willen we ook de privacy van mensen beschermen. Daar is die nieuwe wet- en regelgeving voor nodig." Daarvoor wacht ze op regels uit de Europese Unie, "die bijna klaar zijn."

"Dan is het zaak om die ook snel bij ons te verwerken in onze eigen Nederlandse regelgeving, om duidelijkheid te geven." Als dat zover is, ziet ze veel mogelijkheden voor drones in Nederland. "Want ik denk dat dit wel ├ęcht de toekomst is."