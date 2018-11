Gratis condooms op doktersrecept in Frankrijk

In Frankrijk komen condooms gratis beschikbaar. Apotheken gaan ze op doktersrecept verstrekken, heeft minister Buzyn van Volksgezondheid bekendgemaakt. Ze vindt dat nodig in de strijd tegen hiv.

De maatregel gaat op 10 december in. Vanaf dan kunnen mannen en vrouwen die een condoom willen een recept bij een huisarts of verloskundige halen. Het bedrag dat ze bij de apotheek moeten betalen, krijgen ze terug van de verzekering.

Het gaat om doosjes van 6, 12 of 24 stuks van één bepaald condoommerk: Eden. Van dat merk is volgens het ministerie door wetenschappers vastgesteld dat het veilig is en het is bovendien niet duur.

In Frankrijk krijgen jaarlijks 6000 mensen het hiv-virus, dat zich kan ontwikkelen tot aids. Vooral jongeren lopen hiv op, zegt Buzyn. Zij gebruiken vaak wel een condoom als ze voor het eerst seks hebben, maar daarna niet meer.