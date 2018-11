14 jaar cel voor aanslag op spelersbus Borussia Dortmund

De man die vorig jaar april een aanslag pleegde op de spelersbus van Borussia Dortmund is door de rechtbank in Dortmund veroordeeld tot 14 jaar cel en het betalen van een schadevergoeding. Sergei W. (29) liet naast de bus drie bommen ontploffen, waardoor een motoragent en Borussia-speler Marc Bartra gewond raakten. Het OM had een levenslange gevangenisstraf geƫist wegens 28-voudige poging tot moord.

Op 11 april vorig jaar was de spelersbus op weg naar naar het eigen stadion voor de Champions League-wedstrijd tegen AS Monaco. W. had drie bommen verstopt in een heg vlak bij het hotel waar de voetballers verbleven en bracht de bommen vanuit het hotel tot ontploffing. Door de knal sprongen meerdere ramen van de bus en vlogen de glassplinters in het rond.

Winst maken

De zaak leidde tot grote verontwaardiging. W. bleek op de dag van de aanslag voor zeker 40.000 euro aan put-opties op het aandeel Borussia Dortmund te hebben gekocht. Hij hoopte dat de koers na de aanslag zou instorten. Met een put-optie leg je de verkoopprijs van een aandeel vast, zodat je bij een dalende koers winst kunt maken. W. hoopte volgens de rechter op enkele tonnen winst.

Tijdens de rechtszaak gaf de man toe dat hij de maker van de bommen was en dat hij ze heeft laten ontploffen. Hij zei dat het nooit de bedoeling was om iemand te vermoorden. Hij wilde alleen mensen angst aanjagen.

Schadevergoeding

De aanklager wees juist op de koelbloedigheid van W.'s plan. Dat hij in zijn winstbejag de eventuele dood van de spelers op de koop toe nam, maakt de daad volgens het Openbaar Ministerie (OM) extra kwaadaardig.

Naast de celstraf moet W. van de rechter 15.000 euro aan Bartra betalen en 20.000 euro aan de gewond geraakt agent. De dader moet Borussia 20.000 euro betalen vanwege de schade aan de bus.