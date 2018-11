Spookrijder overleden na fatale crash op A2

De spookrijder uit Belgiƫ die vorige week op de A2 een 28-jarige man uit Weert doodreed, is overleden. De 63-jarige Belg bezweek gisteren in een ziekenhuis in Nijmegen aan zijn verwondingen.

Waardoor hij donderdagavond op de verkeerde weghelft terechtkwam, is niet bekend. De politie is nog altijd op zoek naar getuigen van het fatale ongeluk, meldt 1Limburg.

De spookrijder was bij Weert een afrit van de A2 opgereden. Tegen het verkeer in reed hij in de richting van Eindhoven. Bij Maarheeze botste hij tegen de auto van de man uit Weert, die daarbij om het leven kwam. Diens 26-jarige vriendin raakte lichtgewond.