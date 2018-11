Wetenschappers universiteit Wageningen willen wiet gaan telen

De Wageningen Universiteit (WUR) wil meedoen aan het landelijke experiment om legaal wiet te telen. In een aantal gemeenten worden volgend jaar gecontroleerd hennepplanten verbouwd om zo de teelt te decriminaliseren. De WUR denkt daaraan een belangrijke bijdrage te kunnen leveren, zegt onderzoeksleider Eric Poot tegen actualiteitenrubriekEenVandaag.

"Ik denk ook dat het verstandig is om onderzoeksinstellingen als de onze bij het experiment te betrekken, omdat wij de teelt op een hoger plan kunnen krijgen: duurzamer, veiliger en gezonder", zegt Poot.

Het telen van wiet is nu nog illegaal, maar de verkoop ervan wordt gedoogd. Criminele organisaties zijn steeds vaker betrokken bij de teelt en de overheid grijpt daarom in. Gereguleerde wietteelt zou de oplossing zijn.

Vernietigd

Wetenschappers van de Wageningen Universiteit doen al jaren onderzoek naar het telen van wiet. Ze kijken onder meer naar de medicinale toepassing van hennep.

Soms gaat het daarbij mis; in 2009 werd een groot proefveld met hennepplanten middenin een maïsland in Lelystad door de politie vernietigd, omdat de agenten dachten dat het een hennepveld van criminelen was.