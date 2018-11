Syriër die maanden vastzat in terminal Kuala Lumpur op weg naar Canada

Tom Hanks

Kontar wilde aanvankelijk naar Ecuador vliegen, maar hij kreeg daarvoor geen toestemming. Ook Cambodja en uiteindelijk Maleisië wilden hem niet het land in laten. Gisteren is hij, met een tussenstop in Taiwan, alsnog op een vlucht gezet richting Vancouver.

In Canada was een crowdfundingactie opgezet door iemand die Kontar op sociale media volgde. Al snel was er 13.600 bijeengebracht, het bedrag dat nodig is om een vluchteling een plek te geven in het vluchtelingenprogramma.

De ervaringen van Kontar doen denken aan de film The Terminal (2004) met Tom Hanks, die vanwege problemen met zijn papieren vast komt te zitten op een luchthaven in New York.

In 2015 bracht een familie uit Irak enkele maanden door in een lege rookkamer op de luchthaven van Moskou, afhankelijk van goedwillende reizigers die hen eten brachten.