Brandweer houdt oefening op Domtoren

De brandweer heeft gisteravond een oefening bij de Domtoren in Utrecht gehouden. In het oefenscenario stond dat er bij laswerk brand was ontstaan. De brandweer zette in scène dat bezoekers ingesloten raakten in de toren en niet meer naar buiten konden, schrijft RTV Utrecht.

Een van de bezoekers raakte zogenaamd gewond en moest aan de binnenkant van de kerktoren door het hoogtereddingsteam naar beneden worden getakeld. De oefening was gebaseerd op een reële situatie waar de brandweer op voorbereid wil zijn.

De Domtoren wordt de komende vijf jaar gerestaureerd. Sommige oude bakstenen zijn aan vervanging toe. Ook moet voegwerk hier en daar hersteld worden. Het eerste hoofdstuk in het grote project is de bouw van een steiger. Daarop kunnen experts iedere steen bekijken en beoordelen hoe toekomstbestendig hij is. De voorbereidingen op de restauratie beginnen vandaag.

Terwijl bouwvakkers op steigers en in de toren aan het werk zijn, blijft het monumentale gebouw open voor publiek.