Roep om verplichte verzekering voor zzp'ers steeds luider

De druk op het kabinet om met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering te komen voor zzp'ers neemt steeds verder toe. De linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA komen gezamenlijk met een motie waarin ze minister Koolmees oproepen er werk van te maken.

Volgens de Kamer van Koophandel is nu 73 procent van de zzp'ers niet verzekerd. "Dat vind ik ontzettend veel", zegt Willeke Schalk van de KvK. Ze had gisteren in Utrecht een bijeenkomst met mensen die binnenkort een eigen bedrijf willen beginnen en dus mogelijk zzp'er worden.

Veel zelfstandigen zien nu af van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege de hoge kosten. De premies kunnen oplopen tot 700 euro per kwartaal en zzp'ers zijn bang dat ze zich zo uit de markt prijzen. "Je kunt een deel van die premie terugvragen via de inkomstenbelasting", zegt Schalk. "Maar dan nog heb je het over honderden euro's."

Veel risico

Een verplichte, betaalbare verzekering zou volgens Schalk voor veel zzp'ers prettig zijn. "Ze lopen nu immers veel risico. Aan de andere kant: als je zelfstandig bent, heb je ook keuzes in welke verzekering je wel neemt en welke verzekering niet. Ik vind het een beetje dubbel."

Een deelnemer aan de bijeenkomst gisteren in Utrecht: "Ik wil me dolgraag verzekeren maar geen maatschappij wil me hebben omdat ik 59 ben. Dus ik ben benieuwd hoe dat dan straks geregeld wordt. Als ik nu mijn been breek? Dan heb ik een groot probleem. Ik ga een klusbedrijf beginnen, dus dat zou voor mij een ramp zijn."

Steun werkgevers

Het voorstel van de linkse partijen in de Tweede Kamer kan steun verwachten van andere partijen. De PVV, Denk en 50Plus pleiten ook al langere tijd voor een verplichting voor zzp'ers. En ook buiten de politiek, bij werkgeversvereniging AWVN, wordt gepleit voor een verplichte verzekering voor alle zzp'ers.

Coalitiepartijen CDA en de ChristenUnie zijn eigenlijk ook voor een basisbescherming. Toch is in het regeerakkoord afgesproken dat voorlopig niet te doen. Het kabinet volgt in het beleid de lijn van VVD en D66, die vinden dat zelfstandigen zelf moeten bepalen of ze zich wel of niet verzekeren. In een brief aan de Tweede Kamer schreef minister Koolmees gisteren wel dat er een onafhankelijke commissie komt die moet onderzoeken of het verstandig is zzp'ers te verplichten een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Onderkant van de markt

Wel erkent het kabinet dat er een probleem is aan de onderkant van de markt, bij zzp'ers die erg weinig verdienen. Deze groep moet eerder in vaste dienst worden genomen, vindt minister Koolmees. Als een zelfstandige minder dan 18 euro per uur verdient, moet de werkgever zo iemand in loondienst nemen, inclusief de bijbehorende verzekering.

Verder maakt Koolmees zich er hard voor dat arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen goedkoper worden. Hij is daarover in gesprek met verzekeraars.