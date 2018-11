Ruimterobot InSight geland op Mars

De NASA-ruimterobot InSight heeft de landing op de planeet Mars overleefd. Of dat zou lukken, was de vraag. In het verleden is 43 keer geprobeerd om met een ruimtevaartuig op Mars te landen. 25 keer liep dat verkeerd af. Maar om even voor 21.00 uur Nederlandse tijd steeg een gejuich op in het vluchtleidingscentrum in Cape Canaveral, Florida.

Kijk hier hoe de NASA-medewerkers het nieuws over de landing afwachtten: