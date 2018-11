Studenten uit bouwkraan Leiden gehaald

Twee 20-jarige studenten zijn vannacht een bouwkraan in Leiden ingeklommen. De brandweer heeft ze eruit gehaald.

Rond 01.30 kreeg de politie een telefoontje van een voorbijganger: er zaten twee mensen in een kraan op een bouwterrein aan de Wassenaarseweg. "We zijn er meteen op afgegaan", zegt een woordvoerder, "want dat is een gevaarlijke situatie."

De politie richtte felle lampen op de kraan en droeg de twee jongeren, die zich op 50 meter hoogte bevonden, op om naar beneden te komen. "Dat weigerden ze."

Ladderwagen te kort

Een eerste poging om de twee naar beneden te halen mislukte, omdat de ladderwagen van de brandweer te kort bleek. Enkele brandweerlieden klommen vervolgens zelf de kraan in om de studenten naar beneden te halen, schrijft Omroep West.

Rond 02.30 waren ze beneden. "Ze hadden gedronken", vertelt de politiewoordvoerder. "Dit plan hadden ze in de kroeg bedacht." De studenten krijgen ieder een boete van 95 euro.