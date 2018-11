Meer herrie door F-35? Omwonenden Leeuwarden beginnen metingen

In de buurt van luchtmachtbasis Leeuwarden wordt vandaag de eerste microfoon in gebruik genomen om geluidsoverlast te meten. Bewoners maken zich zorgen omdat de F-16 volgend jaar wordt vervangen door de F-35, oftewel de Joint Strike Fighter. Dit gevechtsvliegtuig veroorzaakt meer geluidsoverlast, vrezen de omwonenden.

Volgens Michiel Schrier, deputeerde van de provincie Friesland en voorzitter van de stuurgroep Geluidsmeetnet is het goed dat er nu al wordt begonnen met meten. "Je kunt pas een goed beeld krijgen als je dit een jaar van tevoren doet. Dan kun je goed het verschil meten tussen het geluid dat de F-16 en de F-35 maakt", vertelt hij in het NOS Radio 1 journaal.

Bewoners hebben posities zelf gekozen

Het meetnet bestaat uit zestien microfoons die op verschillende plaatsen rond de luchtmachtbasis worden geplaatst. "Het gaat om posities die door de bewoners zelf zijn uitgekozen omdat zij daar overlast ervaren", zegt Schrier. Er is ook een mobiele post die op verschillende plekken kan worden ingezet om het geluid te meten.

Bewoners kunnen de metingen van het geluidsmeetnet nalezen op een website. Schrier: "De bewoners die overlast ervare,n kunnen nu precies zien welk toestel er is overgekomen en hoeveel geluid dat heeft geproduceerd."

Trainingsvluchten

Een ander voordeel is volgens Schrier dat nu gecontroleerd kan worden of de luchtmacht zich wel houdt aan de afspraken die met omgeving zijn gemaakt over de toegestane geluidsoverlast.

"Defensie zal de trainingsvluchten met de gevechtsvliegtuigen moeten blijven maken, maar ze moeten zich aan de geluidsnormen houden. Als blijkt dat ze daar met de F-35 niet binnen kunnen blijven, dan moeten ze ergens anders gaan vliegen."