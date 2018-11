Bij een brand in een appartementencomplex in Zwitserland zijn zes doden gevallen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen, meldt de politie. Ook is een aantal bewoners gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De brand was vannacht in Solothurn en ontstond op een van de lagere verdiepingen. Het gebouw, met bij elkaar meer dan twintig bewoners, vulde zich snel met rook.

"Op dit moment kunnen we alleen maar speculeren over de oorzaak", zegt een politiewoordvoerder. "En dat doen we niet."