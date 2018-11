'Slecht toezicht op medische implantaten brengt mensenlevens in gevaar'

De onderzoeksjournalisten zijn verenigd in het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), dat bekend is van de Panama en Paradise Papers. Anders dan die onthullingen, gaat het in dit geval niet om een datalek.

Het document, The Implant Files genoemd, is het resultaat van informatie die bij fabrikanten en overheden wereldwijd is opgevraagd en uit openbare bronnen is gehaald. Er werden in totaal 1300 WOB-verzoeken ingediend en acht miljoen documenten verzameld.