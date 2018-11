Olifant gaat hapje eten in Chinees restaurant

Olifanten zijn beschermde dieren in China. In de zuidelijke regio Yunnan, bij de grens van Myanmar, Laos en Vietnam, leven er naar schatting enkele honderden. Om ze uit de dorpen te houden worden er diepe greppels gegraven en ook worden infrarood-camera's gebruikt om te kunnen waarschuwen als er olifanten in aantocht zijn. Toch gebeurt het nog geregeld dat ze schade aanrichten.