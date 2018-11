'Deze film scheurt de legende van Robin Hood aan stukken'

De legende van Robin Hood is in het verleden vaker ingezet om eigentijdse verhalen te vertellen. Walter Scott deed dat al bij zijn invloedrijke herintroductie van het karakter in Ivanhoe (1819), Vietnam speelt mee in Robin and Marian (1976) met Sean Connery. "Errol Flynns versie vraagt de VS om zich met de Tweede Wereldoorlog te bemoeien, Prince of thieves heeft een progressieve boodschap, met alle nadruk op de belasting en de uitgebuite onderlaag", vult Coote aan.

Ook deze versie speelt met de actualiteit. Zo dient Robin in een vastgelopen oorlog in het Midden-Oosten, verliezen armen hun huis omdat ze hun lasten niet kunnen betalen en waarschuwt de corrupte sheriff van Nottingham tegen immigranten die Engeland willen infiltreren.

"Ik bleef me afvragen of ze verwijzingen maakten naar Donald Trump, maar volgens mij ontweken de makers die vergelijking. Het ging meer om het wereldwijde kapitalistische systeem, waarin wapenleveranciers oorlogen gaande houden. Er er was een verwijzing naar het misbruik in de Katholieke Kerk."