Brand legt autobedrijf in Lattrop grotendeels in as

Een brand heeft een autobedrijf in Lattrop-Breklenkamp in Overijssel grotendeels verwoest. De helft van het pand aan de Dorpsstraat is in de as gelegd. Niemand raakte gewond.

Zo'n veertig brandweerlieden konden voorkomen dat ook het andere deel van het autobedrijf door de brand werd verwoest. Wel is daar veel rook- en waterschade. Of ook auto's in vlammen zijn opgegaan is niet bekend.

De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Vanwege de brand waren wegen in de omgeving van het Overijsselse dorp enige tijd afgesloten.