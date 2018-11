Duizenden demonstreren tegen seksueel geweld in Parijs

In verschillende landen in Europa is vandaag gedemonstreerd tegen seksueel geweld tegen vrouwen. In Frankrijk gingen tienduizenden mensen de straat op. Ook in Athene, Genève en Rome werd betoogd, daar waren het er honderden.

Volgens de organisatoren van het protest in Parijs, dat gehouden werd door de beweging #NousToutes (Wij Allemaal) kwamen er 30.000 mensen op af en was de demonstratie het grootste feministische protest ooit gehouden in Frankrijk. De autoriteiten spreken van 12.000 betogers en nog enkele duizenden mensen in Lyon, Marseille, Nantes, Rennes en Toulouse.

De betogers, van wie er veel in het paars waren gekleed, willen dat de overheid geld vrijmaakt om geweld tegen vrouwen aan te pakken. De betogers riepen onder meer "ziek van verkrachting", "stop de straffeloosheid voor daders" en "een vrouw is nooit verantwoordelijk voor het geweld dat ze lijdt".

225.000 zaken

De #NousToutes-beweging ontstond in september, geïnspireerd door de MeToo-beweging die vorig jaar begon. Het aantal meldingen van seksueel misbruik tegen vrouwen is sindsdien gestegen met 23 procent.

Uit cijfers van de Franse overheid blijkt dat vorig jaar 225.000 zaken van seksueel geweld tegen vrouwen geregistreerd zijn. Vorig jaar zei president Macron dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen een van de belangrijke zaken van zijn ambtsperiode is.

Uit Frans onderzoek bleek eerder deze week dat daarvoor wel fors meer geld nodig is: nu is er jaarlijks 79 miljoen euro beschikbaar om vrouwen te helpen die slachtoffer zijn van geweld, dat bedrag zou naar minstens 506 miljoen euro per jaar moeten gaan.