Britse filmregisseur Nicolas Roeg, die met Jagger en Bowie werkte, overleden

De Britse regisseur Nicolas Roeg (90) is overleden. Hij had in de jaren 70 succes met de thriller Don't Look Now (1973) en de sciencefictionfilm The Man Who Fell to Earth (1976), waarin David Bowie de hoofdrol speelde.

Roeg begon zijn carrière als hulpje op een filmset, waar hij thee zette en het bekende klapbord (action!) bediende. Daarna werd hij cameraman en cameraregisseur en werkte in die hoedanigheid onder meer aan de klassieker Lawrence of Arabia.

Voor een hoofdrol in zijn eerste film als regisseur wist Roeg eind jaren 60 niemand minder dan Rolling Stones-zanger Mick Jagger te strikken. Dit debuut, de psychedelische gangsterfilm Performance, kon in eerste instantie niet rekenen op lovende kritieken. De film, over een gewelddadige bendeleider in Londen die na een moord vlucht naar het huis van een popster, werd in eerste instantie tegengehouden vanwege de vele sadistische scenes en expliciete seksscènes, maar groeide later uit tot een cultfilm.

Echt lijkende seksscène

Ook was er controverse over Roegs film Don't Look Now, omdat men dacht dat een seksscène erin niet gespeeld was, maar echt was. In een interview met de BBC zei hij daarover in 2013 dat hij vereerd was, omdat het betekende dat de mensen de film authentiek vonden.

Collega-regisseurs reageren bedroefd op de dood van Roeg. "Zijn films hebben me jarenlang gehypnotiseerd en intrigeren me nog steeds. Vaarwel aan dit buitengewone filmtalent", schrijft Edgar Wright op Twitter. David Bowies zoon Duncan Jones, die ook regisseur is, noemt Roeg een geweldige verhalenverteller. "Bedankt voor het maken van zo veel dappere keuzes en het doorgeven van de liefde voor het maken van films."