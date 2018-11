Rembrandts 'Saskia' na 268 jaar terug in Leeuwarden

Rembrandt begon aan het portret kort voor zijn huwelijk in 1634 met de Friese burgemeestersdochter Saskia van Uylenburgh. Na haar vroege dood, acht jaar later, zal het hem extra dierbaar zijn geweest, vermoedt Stoter.

"Het was niet voor de verkoop, hij heeft het altijd thuis gehouden. Voor hun zoon Titus moet dit het beeld van zijn moeder zijn geweest waarmee hij opgroeide. Titus was een maand of negen toen Saskia stierf, dus die had geen eigen herinneringen aan haar."

Na haar dood bewerkte Rembrandt het portret: hij gaf zijn overleden vrouw een takje rozemarijn in handen, symbool voor herinnering. Ook voegde hij de witte veren op haar hoed toe, die staan voor vergankelijkheid.

Aan de bedelstaf geraakt was Rembrandt uiteindelijk gedwongen ook dit portret te verkopen, aan zijn goede vriend Jan Six, dat wel. "Titus was ongeveer tien toen zijn vader het verkocht. Ik vraag me altijd af hoe dat voor hem geweest moet zijn", mijmert Stoter. "Zou Rembrandt zijn zoon met dit portret hebben verteld over zijn moeder, hun liefde? Daar krijgen we helaas geen antwoord op."