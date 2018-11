Nieuw klimaatrapport VS: doden en 10 procent economische krimp

Een nieuw, omvangrijk rapport over de klimaatverandering, dat is opgesteld in opdracht van het Amerikaanse Congres, schetst een onheilspellend toekomstbeeld voor alle sectoren van de samenleving. Als er geen ingrijpende maatregelen worden genomen, is het bruto binnenlands product van de VS aan het eind van deze eeuw met 10 procent gekrompen.

En als de uitstoot van broeikasgassen niet fors wordt teruggebracht zal de gemiddelde temperatuur op aarde deze eeuw met vijf graden of meer toenemen. In het klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat de toename beperkt moet blijven tot 1,5 en hooguit 2 graden.

Opvallend is het moment waarop het Fourth National Climate Assessment is gepresenteerd. Dat gebeurde uitgerekend in het lange weekend van Thanksgiving, een van de belangrijkste feestdagen van het jaar in de VS. Het land is vrij, iedereen zoekt zijn familie op en is met zijn hoofd bij de feestmaaltijd en de aanbiedingen van Black Friday.

Dit tijdstip lijkt niet toevallig gekozen, want de regering-Trump zit niet te wachten op conclusies van dit klimaatonderzoek, waaraan dertien overheidsinstellingen hebben meegewerkt. President Trump heeft zelfs geprobeerd om de publicatie van het rapport helemaal tegen te houden, maar dat is niet gelukt. Eigenlijk zou het in december openbaar worden gemaakt.

Honderden miljarden

Trump twitterde van de week nog sarcastisch: "Wat is er eigenlijk gebeurd met de opwarming van de aarde?", omdat het deze dagen op veel plekken in de VS bitter koud is. Maar wetenschappers zijn het erover eens dat enkele dagen extreem weer niet betekenen dat het klimaat niet verandert: dat is een kwestie van de hele lange termijn.