Kosten en onwetendheid staan verwijderen van asbestdaken in de weg

De kennis van en ongerustheid over asbest is de afgelopen twee jaar afgenomen. In vergelijking met 2016 weten nu minder mensen dat asbestvezels gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Dit blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau GfK, in opdracht van consumentenorganisatie Milieu Centraal.

Nog maar een op de vier huizenbezitters zou zich ongerust voelen bij asbest op het dak. In 2016 was dat nog een op de drie. 11 procent van de huiseigenaren weet of vermoedt dat ze een dak met asbest hebben en zij moeten in actie komen. Daarbij hebben ze hulp nodig, zo blijkt uit het onderzoek.

Maar veel huiseigenaren weten niet hoe ze dat moeten aanpakken, wie het asbest moet verwijderen, wat de rol van de gemeente is en wat het gaat kosten.

300.000 huishoudens

Woordvoerder Kirsten Palland van Milieu Centraal: "Zorgelijk is dat mensen de risico's van asbest lijken te onderschatten. Ze gaan zomaar aan de slag in een oud huis en slechts 50 procent denkt eraan dat er asbest in zou kunnen zitten. Terwijl het schadelijk is voor je gezondheid en het milieu."

Vanaf 2024 zijn in Nederland alle asbestdaken verboden. Het grootste deel daarvan ligt op schuren van boerderijen, maar ook veel particulieren zitten met het probleem. Naar schatting hebben meer dan 300.000 huishoudens een dak met asbest op hun schuur of woning.

In totaal gaat het om ongeveer 20 miljoen vierkante meter dakoppervlak. Alle daken moet vervangen worden en de eigenaren zijn daarvoor verantwoordelijk.

Actiebereidheid

Aan de andere kant is de actiebereidheid van huizenbezitters toegenomen: twee jaar terug zei maar 17 procent van de mensen met een asbestdak dat ze het zouden verwijderen. Nu is 38 procent bereid stappen te ondernemen. Toch zegt bijna de helft van de mensen voorlopig niets te doen.

Volgens Milieu Centraal zijn de kosten en het idee dat 2024 nog ver weg is de voornaamste redenen om nog niet in actie te komen. Een reëel beeld van de kosten van het verwijderen van een asbestdak helpt eigenaren te ontdekken wat hen te wachten staat.

Belangen eigenaren

Gedupeerden zijn verenigd in de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen. Die rekent op een bedrag van ruim 200 euro per vierkante meter voor het verwijderen en vervangen van een asbestdak op een huis. De in Dordrecht opgerichte vrijwilligersorganisatie baseert dat op eigen ervaringen. Initiatiefnemer Rob Ekkers stelt dat het per woning al snel op gemiddeld 15.000 tot 20.000 euro komt.

Ekkers heeft dit jaar samen met (bijna) al zijn buurtgenoten de asbestdaken van hun huizen laten vervangen. De meeste mensen hebben daar extra financiering voor moeten regelen. Ekkers zegt dat de gemeente Dordrecht daarbij een belangrijke bemiddelende rol heeft gespeeld. "Zonder die hulp was het een stuk moeilijker geweest", aldus Ekkers. De contactgroep wil graag iedereen in Nederland met dit probleem helpen.

Niet iedereen kon meedoen met de gezamenlijke asbestaanpak, bekijk hier waarom: