Traangas en een granaat: onrustige avond rond protesten 'gele hesjes'

De man, die gekleed was in een geel hesje, wilde president Macron spreken. De beweging achter de 'gele hesjes' heeft zich van hem gedistantieerd, zeggen de autoriteiten. Volgens de zender BFMTV is de man bij de politie bekend voor drugshandel en heeft hij psychische problemen.

De protesten van de gele hesjes zijn inmiddels al ruim een week aan de gang. Vrijdag betoogden op verschillende plekken in Frankrijk in totaal ruim 5000 mensen tegen de hogere benzineprijzen. In een jaar tijd steeg de prijs van een liter euroloodvrij met 23 procent, naar zo'n 1,45 euro. Een groot deel van die stijging is te verklaren door hogere belastingen.

Bij de protesten zijn twee mensen om het leven gekomen. Vrijdag zei minister van Binnenlandse Zaken Castaner dat 620 burgers en 136 agenten gewond zijn geraakt. Drie politiemensen liepen ernstige verwondingen op.

Protest in Parijs

Voor later vandaag staat er in Parijs een groot protest gepland. Op Facebook hebben 36.000 mensen aangegeven dat ze gaan, nog eens 219.000 mensen hebben interesse in de demonstratie.

Volgens de politie is het niet zeker dat er ook daadwerkelijk zo veel mensen komen opdagen, maar de veiligheidsdiensten maken zich wel grote zorgen over inmenging van extreem-rechts en extreem-links in de demonstratie. 3000 agenten zijn opgetrommeld om het protest in goede banen te leiden. De autoriteiten hebben toestemming gegeven voor een protest bij de Eiffeltoren, maar hebben een demonstratie bij de Place de la Concorde verboden.

De Parijse vervoersmaatschappij RATP waarschuwt dat verschillende metrostations in Parijs waarschijnlijk dichtblijven. Het gaat om stations bij bekende publiekstrekkers als de Champs-Élysées, de Place de la République en de Assemblée nationale.