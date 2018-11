Ontwerper blauwe ANWB-borden (76) overleden

Letterontwerper Gerard Unger, bekend van de belettering op de blauwe bewegwijzeringsborden langs en boven de weg, is overleden. Ander bekend werk van Unger is het ontwerp van de borden in de Amsterdamse metro en de toeristische wegwijzers in Rome.

Unger volgde aan de Rietveld Academie de grafische opleiding, en bleef nog 30 jaar verbonden aan 'de Rietveld' als docent. Hij was ook zes jaar lang bijzonder hoogleraar typografie aan de Universiteit Leiden.