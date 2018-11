Baggeraar Van Oord wordt koninklijk, en dat is niet zo makkelijk

Zelfs als je aan alle criteria voldoet, staat niet op voorhand vast dat je het predicaat krijgt. "Als de koning negatief beslist, krijg je nooit te horen waarom," zegt Van der Vorm. "Het gevaar bestaat dan namelijk dat bedrijven het gaan aanvechten. En het ontvangen van het predicaat is een gunst, geen recht. Dit is een van de weinige dingen die de koning helemaal zelf kan beslissen."

Het is dan ook wel zaak om als bedrijf of vereniging fatsoenlijk te blijven opereren, weet ook het koninklijke Ahold. Begin deze eeuw, toen het bedrijf verwikkeld raakte in een boekhoudschandaal, liet koningin Beatrix weten dat het bedrijf een jaar de tijd had om orde op zaken te stellen. Anders moesten ze hun koninklijke onderscheiding inleveren. Beatrix was uiteindelijk blijkbaar tevreden want Ahold hoefde de titel niet op te geven.

Van Oord: het helpt

Pieter van Oord, de CEO van het bedrijf, heeft vanmiddag speciaal voor de gelegenheid in de Rotterdamse Laurenskerk een oranje stropdas om. Hij neemt de oorkonde trots in ontvangst. Net daarvoor heeft de zaal een film gezien waarin projecten getoond worden die door Van Oord zijn gemaakt: de Afsluitdijk, de Tweede Maasvlakte, een windmolenpark op zee en tal van projecten in het buitenland.

Wat brengt het predicaat koninklijk de Rotterdamse baggeraar? "Allereerst zijn onze werknemers trots op deze onderneming en met dit predicaat wordt die trots bevestig," zegt Pieter van Oord.

"Daarnaast is Van Oord een internationale onderneming. Het internationaal zaken doen wordt makkelijker als je koninklijk bent. Niet dat ik het hard kan maken in cijfers, maar het helpt. Mensen weten dat als ze zaken doen met een onderneming die koninklijk is, dat het een betrouwbare onderneming is met een goede reputatie."