Consumentenbond: koopjes op Black Friday, maar ook nep-aanbiedingen

Een flinke korting op je aankoop, veel consumenten vallen ervoor op Black Friday. Winkels en webshops pronken vandaag, en soms al eerder deze week, met producten tegen flink gereduceerde tarieven ter gelegenheid van het komende feestdagenseizoen. Maar niet elke goede aanbieding is er ook daadwerkelijk een, blijkt inmiddels uit een steekproef van de Consumentenbond.

Er wordt namelijk gestunt met kortingen die gemiddeld gezien niet hoger zijn dan gedurende de rest van het jaar. Winkeliers maken voor deze acties meer en agressiever reclame op Black Friday, zegt de bond. Ook zijn er gevallen aangetroffen van nep-aanbiedingen, zegt de Consumentenbond.

Onder andere elektronicazaak Coolblue maakt zich volgens de steekproef schuldig aan misleiding met het aanprijzen van een stofzuiger van 219 voor 159 euro. Vorige week kostte de stofzuiger bij de webwinkel 179 euro. De uiteindelijke korting is dus een stuk lager dan klanten wordt voorgehouden. In een reactie aan het ANP laat een woordvoerder van Coolblue weten dat dit waarschijnlijk een vergissing is geweest.

Meer en agressiever

Verkopers moeten volgens de wet de doorgestreepte 'van-prijs' daadwerkelijk in de drie maanden voorafgaand aan de aanbieding hebben gerekend. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan boetes uitdelen als dit niet het geval is.

Ook sommige klanten van webshop Zalando kregen een vervelende verrassing. Deze week bleken in heel Europa, en ook in Nederland, afgeprijsde artikelen in de webshop voor de volle mep te moeten worden afgerekend. Terwijl ze vlak daarvoor nog met hoge kortingen werden aangeprijsd.

Zalando zegt dat dit maandag - onopzettelijk - gebeurde bij enkele artikelen door een fout in het systeem. Die is inmiddels opgelost. Het bedrijf adviseert klanten die hun korting zijn misgelopen contact op te nemen met de klantenservice.

Hoewel steeds meer Nederlandse winkels en merken meedoen aan Black Friday, de commerciƫle dag die van oudsher in Amerika plaatsvindt op de dag na Thanksgiving Day, is hier van echte prijzenwaanzin nog geen sprake, zegt de Consumentenbond. Kortingen op producten zoals in de VS, soms wel oplopend tot 75 procent, komen hier niet of nauwelijks voor.