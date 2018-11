Echtgenote van man die zijn 19 kinderen mishandelde veroordeeld

De echtgenote van een man uit Bunschoten die eerder is veroordeeld voor mishandeling van zijn kinderen, is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. De vrouw had meer moeten doen om haar kinderen te beschermen, vindt de rechter.

De man mishandelde tien van zijn negentien kinderen. Hij sloeg ze en sloot ze op. De 55-jarige Diana S. kwam wel tussenbeide, maar dat hielp niet. Daarna ondernam ze geen verdere actie. De rechter oordeelt dat de vrouw de politie had kunnen inschakelen vanwege de jarenlange agressie of met haar kinderen de man had kunnen verlaten.

Streng christelijk

Het echtpaar is streng christelijk, maar de geloofsovertuiging mag volgens de rechtbank voor de vrouw geen reden zijn om bij haar agressieve man te blijven. De vrouw deed niet mee aan de mishandelingen.

De rechtbank houdt er verder rekening mee dat de kinderen hun moeder weinig tot niets kwalijk nemen, schrijft RTV Utrecht. De man werd in mei veroordeeld tot twee jaar cel. Hij is in hoger beroep gegaan.