Ruim drie jaar geëist voor voorbereiden aanslag op moslims

Het Openbaar Ministerie eist drie jaar en 4 maanden cel tegen een man die van plan zou zijn geweest om een aanslag te plegen op moslims. Terreurverdachte Vincent T. werd in mei opgepakt en zit sindsdien in de zwaarbewaakte gevangenis in Vught.

De 44-jarige T. was actief in een Facebookgroep met de naam ATB Special Forces (ATB staat voor Anti Terreur Brigade). De leden van die groep wilden een burgerwacht opzetten om Nederland te beschermen tegen moslims, schrijft Omroep Gelderland.

Volgens het OM was hierbij sprake van een terroristisch oogmerk. T. ronselde leden en gaf ook aan "linkse kopstukken af te gaan knallen", aldus de officier van justitie.

1700 kogels

De verdachte woont nog bij zijn ouders. Bij een inval in zijn ouderlijk huis zijn twee alarmpistolen en ruim 1700 kogels gevonden. Die kogels waren niet geschikt voor de alarmpistolen. Volgens het OM heeft T. geprobeerd om in België een vuurwapen te kopen. Ook zocht hij op internet naar instructies om een bom te maken.