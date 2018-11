Syrische activist Raed Fares vermoord

In Syrië is de mensenrechtenactivist Raed Fares vermoord. Hij was een fel tegenstander van president Assad en IS en kwam op voor de rechten van vrouwen. Hij werd vanochtend door een doodseskader om het leven gebracht.

Fares was journalist en oprichter van een radiostation in de stad Kafranbel dat het Syrische regime bekritiseert. De zender speelde een belangrijke rol bij de herovering van de stad op het leger van Assad.

Raed Fares filmde ook demonstraties tijdens de 'Arabische Lente' en verspreidde de beelden naar westerse media. Ook schoof hij daar geregeld aan als gast om de situatie in zijn land te beschrijven.

Moordpoging

In 2014 probeerden IS-strijders Fares te vermoorden, maar die aanslag mislukte. Er werd meer dan veertig keer op hem geschoten. Hij raakte zwaargewond, maar ging korte tijd later alweer door met zijn werk.

Raed Fares wist dat hij ook de afgelopen tijd groot gevaar liep; hij heeft altijd gezegd dat hij vermoord zou worden.