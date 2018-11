Heckrund Oostvaardersplassen helpt bij voorkomen stroperij Afrika

20 heckrunderen in de Oostvaardersplassen krijgen een halsband om met gps-tracker, hartslag- en temperatuurmeter. Zo kunnen de bewegingen en activiteiten van de dieren worden gevolgd. Als het experiment slaagt, wordt het in Afrika toegepast om bedreigde diersoorten te volgen en te beschermen tegen stropers.

Wetenschappers in de Oostvaardersplassen gaan kijken of de monitoring werkt. Het terrein leent zich goed voor het experiment vanwege zijn uitgestrektheid. En het vertoont veel overeenkomsten met een savanne.

Op afstand uitlezen

Een dierenarts in de Oostvaardersplassen brengt de sensoren onder verdoving aan. Volgende week moet die klus zijn geklaard.

De onderzoekers houden het gedrag van de dieren met de zenders een jaar lang bij, schrijft Omroep Flevoland. De gps-gegevens en daarmee de bewegingen van het dier in het terrein worden op afstand uitgelezen.

Het onderzoek in de Oostvaardersplassen loopt tot en met mei 2020.

Tegen stropers in Afrika

De registratieapparatuur kan daarna worden ingezet tegen stroperij. De gnoe en het hartebeest, die er in Afrika mee worden uitgerust, fungeren dan als ogen en oren voor de beschermde neushoorns en olifanten. Ze lopen doorgaans bij deze dieren in de buurt.

Onderzoeksleider Hans Hopster van hogeschool Van Hall Larenstein: "Ziet een gnoe of hartebeest een bedreiging, dan gaat die hollen. Zo weten de rangers die dat vluchtgedrag via internet doorkrijgen, dat ze tegen de stropers in actie moeten komen."