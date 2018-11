Amerikaanse missionaris gedood door geïsoleerde stam, repatriëring moeilijk

Koloniaal trauma

Waarom de Sentinelezen vijandig reageerden op de komst van Chau, blijft waarschijnlijk een raadsel. Maar een mogelijke verklaring wordt gezocht in hun traumatische ontmoeting met de Britse marineofficier Maurice Vidal Portman, eind negentiende eeuw, schrijft The New York Times.

Tijdens zijn koloniale werk in de Andamanse Zee stuitte Portman op de Sentinelezen. Hij ontvoerde een aantal eilandbewoners en hun kinderen naar een nabijgelegen eiland, waar de Britten een gevangenis runden.

Onder zijn toeziend oog bezweken de eilandbewoners aan ziekten. Hun kinderen bracht hij terug naar het eiland en hij verklaarde zijn experiment als mislukt. In een verslag over zijn werk schreef Portman: "We hebben alleen maar de vijandigheid (van de stam, red.) tegenover bezoekers vergroot."