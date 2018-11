Lager opgeleiden helpen meer in hun omgeving

Van de mensen die nu niets doen, zegt 60 procent dat niemand hen vraagt om hulp. Een op de vijf mensen heeft er echt geen zin in.

Noaberplicht?

Gemiddeld doet een derde van de Nederlanders dagelijks of wekelijks iets voor een ander. Regionaal zijn er geen grote verschillen: in alle delen van het land is men ongeveer even hulpvaardig. In het oosten van het land noemt men dat noaberplicht: het uitgangspunt dat je er bent voor je buren als dat nodig is. Vooral in de niet-stedelijke gebieden vinden veel mensen dat heel vanzelfsprekend.

Onderzoeker Kanne: "Het principe van noaberplicht komt zo in een iets ander daglicht te staan. Het blijkt niet voorbehouden aan het oosten van het land. En in de Randstad helpt men niet minder, maar noemt men het anders: liefde of genegenheid."