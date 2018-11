Recordaantal nieuwe energiecoöperaties opgericht

Het aantal lokale energiecoöperaties dat duurzame energie opwekt, is dit jaar sterk gegroeid. In 2018 is er een toename van twintig procent tot 484. De provincies met de meeste energiecoöperaties zijn Noord-Holland en Gelderland.

Dat blijkt uit onderzoek door de Stichting HIER Opgewekt, in opdracht van de Rijksoverheid. Het gaat voor een groot deel om het gezamenlijk opwekken van zonne-energie, door bijvoorbeeld het dak van een sporthal in een wijk vol te leggen met zonnepanelen. Ook zijn er coöperatieve windprojecten. Nieuw dit jaar zijn wijken waarin burgers gezamenlijk van het gas af willen.

De eerste vier warmtecoöperaties van wijkbewoners zijn opgericht in Den Haag, Amsterdam en Wageningen. In tenminste zeventien andere wijken zijn bewoners ook bezig met het oprichten van een collectief om te stoppen met verwarming door aardgas.

Kosten van gas los

Volgens directeur Gijs Termeer van klimaatbureau Stichting HIER zorgen de coöperaties voor draagvlak en zeggenschap onder burgers. "Als we de doelen van het Klimaatakkoord voor 2030 willen halen, is participatie en draagvlak voor de energietransitie van essentieel belang. Als het gaat om zon en wind op land, maar ook om het stoppen met aardgas in de wijk, heb je de burgers nodig. Het gaat over hun leefomgeving."

Volgens hem zijn zeker ook de nieuwe warmte-initiatieven belangrijk voor het Klimaatakkoord, waar nu over onderhandeld wordt. "Zowel bij zonne- als windenergie werd gepionierd. De lessen die daar geleerd zijn, moeten we ook nog leren bij het stoppen met aardgas. Dat zal nog per wijk gaan verschillen. Daarom is het heel goed dat mensen samen in warmtecoöperaties aan de slag gaan."

Vooral op het gebied van kosten ligt volgens hem een grote uitdaging. "Hoe zorg je dat mensen kostenneutraal kunnen stoppen met aardgas? Hoe zorg je ervoor dat de rekening voor die transitie niet bij de burger komt te liggen? Daar wordt op dit moment druk over gepraat in het klimaatakkoord."

Warm in de Wijk

Bart van der Velde is initiatiefnemer van een project in de Haagse Vruchtenbuurt, waarbij buurtbewoners gezamenlijk van het gas af willen. Het nieuwe project Warm in de Wijk heeft als ambitie in 2020 de eerste huizen voor verwarming van aardgas af te krijgen. Van der Velde is opgetogen dat binnen een half jaar tweehonderd mensen lid zijn geworden van de nieuwe energiecoöperatie.

"Dit zijn mensen die zich zorgen maken over het klimaat en zich realiseren dat de grondstoffen opraken. Maar het is soms ook heel praktisch. Mensen die hun cv-ketel moeten vervangen en zich afvragen: moet ik dan een nieuwe aanschaffen waar ik dan weer twintig jaar mee moet doen, terwijl we juist van het gas af gaan?"