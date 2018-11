Spookrijder veroorzaakt dodelijk ongeval op A2 bij Maarheeze

Even na 21:00 uur werd de spookrijder gezien bij Weert, meldt 1Limburg. Daar reed de automobilist tegen het verkeer in richting Eindhoven. Automobilisten waarschuwden direct de hulpdiensten, maar de crash bij Maarheeze kon niet meer worden voorkomen.

De snelweg is voorlopig dicht. Verkeer vanuit Eindhoven naar Maastricht wordt omgeleid. Automobilisten wordt geadviseerd om te rijden via Venlo over de A67 en A73.