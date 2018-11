Hoe Bulgaarse journalisten miljoenenfraude met EU-subsidies onthulden

Stoyanov heeft er weinig vertrouwen in dat de Bulgaarse autoriteiten echt welwillend zijn de fraude aan te pakken. In 2008 werden Europese subsidies al eens stopgezet toen bleek dat fraude was gepleegd. Dat er na al die jaren toezicht en beloftes nog steeds op zo'n grote schaal gesjoemeld wordt, stemt hem somber.

EU-subsidies hebben veel goeds gedaan voor de ontwikkeling van Bulgarije, vindt Stoyanov. Maar het land had er veel beter aan toe kunnen zijn, als er niet zoveel geld in de verkeerde zakken zou verdwijnen. "Het probleem is dat maar een klein deel van het EU-geld echt bij de Bulgaarse bevolking en in de Bulgaarse economie terecht is gekomen."

Gevaar voor journalisten

Het onderzoeken van grote corruptiezaken is niet zonder gevaar voor journalisten. In Slowakije en Malta werden journalisten vermoord die dit soort corruptiezaken onderzochten. Ook Stoyanov en zijn collega's worden regelmatig met de dood bedreigd. Hij houdt rekening met het ergste, zegt hij, maar hij laat zich er niet door afschrikken. Beveiliging hebben ze niet. "Elk van ons staat in voor de eigen veiligheid," zegt hij. "Het helpt dat ik aan vechtsporten heb gedaan."